Минтранс РФ запретил летать над Крымским мостом ниже километра

Полеты всех воздушных судов, аэростатов и дронов запрещены на высоте до 1 тыс. м.

Ширина зоны составляет 3 км, протяженность — на всю длину моста.

Запрет был введен для обеспечения безопасности на время строительства моста, но может сохраниться и после его ввода в эксплуатацию.

По словам экспертов, на полеты авиакомпаний и малой авиации это ограничение негативного влияния не оказало.

К примеру, частные пилоты в высокий сезон выполняют около 25 рейсов в месяц с материка в Крым и обратно, но все они проходят в стороне от моста.

Согласно существующему графику, автодорожная часть моста должна быть построена к декабрю 2018 года, а железнодорожная — к декабрю 2019 года.