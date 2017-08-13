Горячий уик-энд в Горячем!

Курорт приглашает гостей вместе отметить 153-й день рождения города!

12 и 13 августа в городском парке культуры жителей и гостей Горячего Ключа ожидает фестиваль красок, пенная дискотека, шоу «Иллюминариум», казачья ярмарка, светодиодная феерия и фотосессия с живыми страусами!

Праздник будет масштабным и ярким! Он пройдет в лучших традициях Дня города Горячий Ключ, но с новыми изюминками. Парковая зона будет разбита на интерактивные и развлекательные площадки, где своими талантами и достижениями похвастаются лучшие местные умельцы. Казачий курень пригласит всех гостей полакомиться вкусным урожаем со станичных огородов, а сельхоз выставка привлечет разнообразием экзотических товаров со страусиного ранчо. В специально оборудованных загонах даже можно будет сделать селфи с живым страусом и попробовать омлет из страусиного яйца!

Вечерний гала-концерт с элементами театрализации начнется в 20:00. На сцене выступят артисты Кубани и России. Зрителей ожидает масса сюрпризов, среди которых выступления кубанского шоу-балета, итальяно-российской группы «Allora Blanko», шоу «Иллюминариум» и, конечно, праздничный фейерверк.

Заряд бодрости и здоровья подарит участникам праздника и воскресный день. В парке пройдет масштабный спортивный марафон на земле и воде: кросс-фит, бокс и художественная гимнастика, рафтинг, карате и футбол, спортивные танцы и каякинг. А вечером под зажигательные ритмы современной музыки всех гостей праздника разукрасит фестиваль красок. 3-часовой open-air «Holi People» стартует в парке на озере в 18:00. Участников феста ждет море красок, пены и отличного настроения!

Лучшие выходные лета проведите в Горячем Ключе!