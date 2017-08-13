Наш адрес - Сочи, фестиваль!

В рамках подготовки к XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов в Сочи открылся стационарный пункт посткроссинга. Его создали специалисты работающего на улице Гагарина салона "Коллекционер" издательского центра "Марка".

Массовое международное движение по обмену открытками под названием посткроссинг возникло в 2011 году в Португалии. Найдя через поисковую систему Интернета несколько адресов, люди стали отправлять открытки с видами своего города незнакомым корреспондентам в других странах. В ответ стали приходить открытки со всех концов планеты. Сейчас в орбиту этого массового движения вовлечено более 40 миллионов человек из 208 государств мира, многие из них стали постоянными друзьями по переписке. Наиболее активно посткроссингом увлечены граждане Испании, Италии, Китая, России и США.

- В начале этого года в салон "Коллекционер" издательства "Марка" стали обращаться с вопросами люди, решившие заняться посткроссингом, желавшие отправлять за границу открытки с видами Сочи. Мы всем помогли найти адреса на специальном сайте, подсказали, как правильно оформлять корреспонденцию. Даже изготовили сувенирные штампы "Сочи-курорт" и "Сочи-футбол". А после того, как было объявлено о проведении с 14 по 22 октября в Сочи XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, число любителей посткроссинга в нашем городе увеличилось многократно, в первую очередь среди молодых людей. Тогда мы решили создать при салоне "Коллекционер" стационарный пункт посткроссинга и сейчас будем активнее помогать юным сочинцам находить друзей по всему свету, - сообщила директор Сочинского филиала издательства "Марка" Наталья Савельева.

Ирина СИЗОВА