Битва за Крым и оборона Севастополя – на почтовой марке

11 августа в почтовое обращение вышла марка, посвящённая битве за Крым и обороне Севастополя. С 24 сентября 1941 года по 4 июля 1942 года советские войска героически обороняли главную военно-морскую базу Черноморского флота - Севастополь. Красноармейцы и краснофлотцы проявили в этой битве массовый героизм и стойкость.

Почтовые марки размером 65х32,5 мм, номиналом по 41 рублю, изданные тиражом 287 тыс. экземпляров, поступят в продажу в отделения Почты России. На марке изображён барельеф с группой солдат, принимавших участие в битве за Крым и обороне Севастополя.

К выпуску почтовой марки изготовлены тематический конверт и специальные штемпели гашения первого дня для Москвы и Севастополя. Любой желающий сможет поставить оттиск штемпеля на марках в отделении Почты России 101000 на ул. Мясницкой, 26 г. Москвы и отделении Почты Крыма 299011 на ул. Большая Морская, 21 г. Севастополя.