Почта России запустила ежедневные авиарейсы из Китая

Собственные самолеты Почты России ТУ-204С увеличили количество регулярных авиарейсов из Китая в Россию. С августа 2017 года самолеты Почты России 3 раза в неделю совершают полеты по маршруту Ханчжоу - Новосибирск. Ранее в марте 2017 года было установлено регулярное сообщение Синьжень-Новосибирск и Харбин-Екатеринбург с частотой 2 раза в неделю. В преддверии высокого сезона ежедневные маршруты позволят ускорить доставку растущих объемов отправлений из Китая.

Развитие регулярных почтовых авиарейсов из КНР обусловлено значительным ростом почтовых отправлений от китайских интернет магазинов в последние годы. Только в прошлом году объем посылок и мелких пакетов из Китая составил более 30 000 тонн. Для того, чтобы обеспечить быструю и бесперебойную доставку растущего грузопотока в 2016 году, Почта России закупила два среднемагистральных самолета ТУ-204С, которые 5 декабря впервые были отправлены с почтовым грузом из аэропорта Внуково по внутрироссийским маршрутам.

Основными направлениями для перевозки почты и грузов стали Москва, Санкт-Петербург, Норильск, Екатеринбург, Новосибирск, Анадырь, Певек, Петропавловск-Камчатский, Якутск, а также Харбин и Синьжень.

«Рост трансграничной торговли стимулирует поиск новых эффективных логистических решений. Увеличение числа регулярных почтовых рейсов между Россией и Китаем позволит нам не только ускорить процесс доставки почтовых отправлений, но в перспективе и развить транзитный потенциал страны», - отметил Руководитель департамента управления авиатранспортом Дмитрий Обшаров.

Стоит отметить, что всего с декабря 2016 года по июль 2017 года собственные воздушные суда ТУ-204-С Почты России осуществили 183 рейса и перевезли 1790 тонн почтовых отправлений и 3238 тонн коммерческих грузов.