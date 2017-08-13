В Гулькевичском районе двое врачей больницы подозреваются в причинении смерти по неосторожности пациенту

Следственным отделом по Гулькевичскому району СКР по краю по результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело в отношении двух врачей-терапевтов МБУЗ ЦРБ Гулькевичского района. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По версии следствия, в ночь на 31 декабря 2016 года врач-терапевт исполнял обязанности дежурного врача приемного отделения больницы. В 4 часа утра указанного дня в медицинское учреждение бригадой скорой помощи был доставлен 68-летний мужчина с предварительным диагнозом «почечная колика». Врач не провел лабораторные и инструментальные методы исследования, консультации специалистов, не определил показания к госпитализации пациента и отправил его домой, назначив спазмолитическое средство. Между тем, днем того же дня мужчина повторно был доставлен в больницу, где уже приступил к исполнению обязанностей дежурного врача другой врач-терапевт. Однако он аналогичным образом ненадлежаще отнесся к исполнению своих профессиональных обязанностей и отпустил пациента домой. В результате преступных действий врачей мужчина скончался в реанимационном отделении больницы 1 января 2017 года от лекарственной нефропатии, осложнившейся почечной недостаточностью. Своевременная госпитализация, диагностика, установление верного диагноза и начало эфферентных методов терапии помогли бы избежать смерти потерпевшего.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.