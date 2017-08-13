Прокуратура: Размер взятки на Кубани вырос до 386 тысяч рублей

По данным надзорного ведомства, в первом полугодии текущего года в крае выявлено 549 коррупционных преступлений, 146 из них в крупном и особо крупном размерах. При этом 17 таких преступлений совершили лица, обладающие специальным правовым статусом, — высокопоставленными чиновниками, сотрудниками правоохранительных органов. В то же время в судах края было осуждено более 180 коррупционеров, в том числе 36 — к реальному лишению свободы, 48 человек получили условные сроки, 88 отделались штрафами.

— За полгода прокуратура региона организовала уголовное преследование 54 коррупционеров, причинивших имущественный вред госорганам и организациям в размере 127 миллионов рублей, — сообщили в пресс-службе ведомства. — В судебном порядке было инициировано возмещение более 290 миллионов рублей, полученных мздоимцами в результате незаконного обогащения.

Кроме этого, 43 представителя власти в разных ведомствах лишились своих постов, 29 из них — по утрате доверия. Все они не желали соблюдать антикоррупционные стандарты. 863 должностных лица понесли дисциплинарную и административную ответственность.

За шесть месяцев этого года прокуратура края установила факты сокрытия более 100 должностными лицами доходов в размере 228 миллионов рублей. Чиновники также пытались утаить, что имеют в собственности 12 земельных участков площадью свыше девяти тысяч квадратных метров и 22 объекта жилого и нежилого назначения, 21 транспортное средство. Госслужащие имели доли участия в восьми организациях, в том числе осуществляющих свою деятельность за рубежом.