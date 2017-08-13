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Новый канализационный коллектор ввели в эксплуатацию в Сочи

Воскресенье, 13 августа 2017 09:09
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К домам жители подводили трубы самостоятельно. Технические условия выполнены, договоры с Водоканалом подготовлены, уже начались подключения.
Но работа по канализованию Целинной еще не завершена: она продолжится на другом склоне улицы.
Сейчас в работе улицы Пластунская, улица Абовяна, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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