Жара на Кубани начинает сдавать свои позиции

В Краснодаре лишь в понедельник будет ясно и жарко — до 35 выше нуля в этот день. Затем столбики термометров поползут вниз. Во вторник и среду предварительно прогнозируются небольшие дожди — 26−29 выше нуля в эти дни. В четверг и пятницу облачно и до 28 тепла. К выходным ясно — до 30 выше нуля.

В Анапе также во вторник и среду возможны осадки. Всю неделю температура воздуха будет держаться в пределах 26−29 выше нуля. Море теплое — 26 градусов. Ощутимо упадет температура и в утренние часы — 19−22 тепла.

В Геленджике с понедельника по пятницу малооблачно либо пасмурно. Среди недели возможны небольшие осадки. Температура воздуха будет колебаться в пределах 26−29 градусов выше нуля. В выходные — ясно. Температура морской воды — 25 выше нуля.

В Сочи в понедельник +30 и ясно. В следующие два дня возможны небольшие осадки. Всю неделю — 28−29 выше нуля. Море в олимпийской столице прогрелось до 27 выше нуля.