США могут вдвое сократить радиус перемещения российских дипломатов

США могут ограничить радиус перемещения российских дипломатов, работающих на территории страны.

Речь идет о сокращении периметра с 25 миль (40 км), которая действует сейчас, до 10−15 миль (16−24 км).

Более того, будет введена процедура нотификации, согласно которой работники российских дипмиссий должны за три рабочих дня уведомлять Госдепартамент о своих планах отъехать на расстояние, превышающее предписанные американскими властями нормы.

Об этом «Известиям» рассказали информированные дипломатические источники. По словам собеседников, это один из возможных ответных шагов, которые сейчас рассматриваются в Вашингтоне. Как ожидается, о своем окончательном решении Штаты объявят до 1 сентября.