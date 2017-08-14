США могут вдвое сократить радиус перемещения российских дипломатов

США могут ограничить радиус перемещения российских дипломатов, работающих на территории страны.
Речь идет о сокращении периметра с 25 миль (40 км), которая действует сейчас, до 10−15 миль (16−24 км).
Более того, будет введена процедура нотификации, согласно которой работники российских дипмиссий должны за три рабочих дня уведомлять Госдепартамент о своих планах отъехать на расстояние, превышающее предписанные американскими властями нормы.
Об этом «Известиям» рассказали информированные дипломатические источники. По словам собеседников, это один из возможных ответных шагов, которые сейчас рассматриваются в Вашингтоне. Как ожидается, о своем окончательном решении Штаты объявят до 1 сентября.
США могут вдвое сократить радиус перемещения российских дипломатовПонедельник, 14 августа 2017 08:18
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США могут ограничить радиус перемещения российских дипломатов, работающих на территории страны.
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