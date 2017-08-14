Российским чиновникам могут разрешить получать дорогие подарки

Министерство промышленности и торговли России предложило разрешить чиновникам получать подарки дороже 3 тыс. рублей при условии, что это изделия народных художественных промыслов (НХП), сообщает газета «Известия».

По словам представителей отрасли, из-за существующего запрета вместо того, чтобы дарить госслужащим высокохудожественные изделия российского производства, их приходится заменять дешевыми импортными аналогами.

Из-за этого министерство предложило увеличить предельную стоимость подарков.

По словам председателя правления ассоциации «Народные художественные промыслы России» Геннадия Дрожжина, жостовские подносы, гжель и другие подобные подарки могут стоить в районе 10 тыс. рублей.