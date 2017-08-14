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Российским чиновникам могут разрешить получать дорогие подарки

Понедельник, 14 августа 2017 08:19
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Министерство промышленности и торговли России предложило разрешить чиновникам получать подарки дороже 3 тыс. рублей при условии, что это изделия народных художественных промыслов (НХП), сообщает газета «Известия».
По словам представителей отрасли, из-за существующего запрета вместо того, чтобы дарить госслужащим высокохудожественные изделия российского производства, их приходится заменять дешевыми импортными аналогами.
Из-за этого министерство предложило увеличить предельную стоимость подарков.
По словам председателя правления ассоциации «Народные художественные промыслы России» Геннадия Дрожжина, жостовские подносы, гжель и другие подобные подарки могут стоить в районе 10 тыс. рублей.

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