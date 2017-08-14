По улицам Сочи в море потекли канализационные стоки

По сочинским улицам, прям в море, текут канализационные стоки‍, в частности, полностью залиты мутной водой, оказались полоса Курортного проспекта и тротуар улицы. Местные жители, поделившиеся видео-доказательством нарушения, винят в ЧП стройку одного из жилых комплексов в центре города.



Как отмечают авторы ролика, скорее всего сброс произошел ночью с субботы на воскресенье со строительной площадки одного из крупных жилых комплексов в центре курортного города. А запах от слива распространяется по всей округе.