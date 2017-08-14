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По улицам Сочи в море потекли канализационные стоки

Понедельник, 14 августа 2017 08:21
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По сочинским улицам, прям в море, текут канализационные стоки‍, в частности, полностью залиты мутной водой, оказались полоса Курортного проспекта и тротуар улицы. Местные жители, поделившиеся видео-доказательством нарушения, винят в ЧП стройку одного из жилых комплексов в центре города.


Как отмечают авторы ролика, скорее всего сброс произошел ночью с субботы на воскресенье со строительной площадки одного из крупных жилых комплексов в центре курортного города. А запах от слива распространяется по всей округе.

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