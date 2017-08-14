Сотовые операторы не выполнили требование ФАС об отмене роуминга в России

До 10–13 августа «большая четверка» сотовых операторов — МТС, «МегаФон», «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн») и «Т2 Мобайл» («дочка» «Т2 РТК Холдинга», работающего под брендом Tele2) — должны были отчитаться о выполнении предписания ФАС об отмене для абонентов наценки на услуги связи во внутрисетевом роуминге.

Наценка действует в сети того же оператора, с которым у абонента заключен контракт, но за пределами «домашнего» региона, то есть того, где он был заключен.

По требованиям российского законодательства операторы должны уведомлять абонентов обо всех изменениях в тарифах за десять дней до их введения. Но в начале августа ни один из участников «четверки» не информировал абонентов об изменении принципов тарификации во внутрисетевом роуминге.

Предупреждение в адрес операторов «четверки» последовало от ФАС в середине июля. Служба посчитала, что установка разных тарифов на услуги сотовой связи в домашнем регионе и поездках по России нарушает п. 6 ч. 1 ст. 10 закона «О защите конкуренции», который запрещает компаниям, занимающим доминирующее положение, ограничивать конкуренцию, устанавливая различные цены на один и тот же товар, не обосновывая это экономически, технологически и иным образом.

«Перемещаясь в другой регион страны, находясь в сети своего оператора, абонент получает совершенно другие ценовые условия, нежели в домашнем регионе, причем чем дороже тарифный план у абонента, тем меньше для такого абонента разница в тарифах на услуги сотовой связи дома и в поездках», — говорилось в сообщении ФАС. Анализ ФАС показал, что цены на услуги связи (звонки внутри региона, за пределы региона, СМС-сообщения, передача данных) в поездках не должны отличаться от цен в домашнем регионе. Служба потребовала от операторов устранить необоснованную разницу в каждом тарифном плане.

Как сообщил РБК представитель пресс-службы ФАС в пятницу, 11 августа, в службу поступила информация от операторов, «связанная с выполнением предупреждений ведомства». «В том числе ходатайства об ознакомлении с аналитическим отчетом по результатам анализа рынка. Все материалы поступают с грифом «для служебного пользования», поэтому разглашению не подлежат», — сообщил он. Отчитался ли кто-то из «четверки» об отмене наценки, как и другие детали, представитель ФАС сообщить отказался.

Как утверждают сразу два источника РБК, близкие к операторам «четверки», в отправленных в ФАС письмах МТС, «МегаФона», «ВымпелКом» и «Т2 РТК Холдинг» просят ведомство разъяснить суть предписания. «Непонятно, какой тариф должны будут применять операторы к абоненту во внутрисетевом роуминге, — тот, который действует в его домашнем регионе, или тот, что действует в регионе, где абонент оказался в роуминге. По каким тарифам, на местную или междугородную связь, абоненты будут звонить в домашний регион, по каким — внутри региона пребывания», — поясняет один из собеседников РБК.

По его словам, если будет решено, что абонент должен будет общаться в роуминге по тем тарифам, что действуют в том регионе, куда он приехал, и если эти тарифы окажутся ниже тех, что действуют в его домашнем регионе, абоненту будет проще купить новую сим-карту. «Возникает вопрос, как бороться с фродом (мошенничеством, несанкционированными действиями в сети связи. — РБК). В конце концов, все операторы выравняют тарифы по стране», — говорит источник РБК в одном из операторов «четверки». По его словам, операторы также обратились к ФАС с просьбой увеличить сроки исполнения предписания.

Представитель МТС Дмитрий Солодовников заявил, что компания «находится в диалоге с ФАС», но его подробности раскрывать отказался. Представители «МегаФона», «ВымпелКома» и «Т2 РТК Холдинга» также отказались от официальных комментариев. Представитель «МегаФона» Юлия Дорохина ранее заявляла РБК, что в течение определенного ведомством срока изменить около 3 тыс. тарифных планов по всей стране невозможно. По ее словам, IT-службам оператора на изменения потребуются «месяцы, а может, и годы».

При этом представитель ФАС заявлял, что сроки могут быть продлены. Для этого операторам необходимо подать в ведомство ходатайство, в котором будет обоснована эта необходимость.

Начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева ранее говорила, что, если операторы не устранят нарушения к установленному сроку, служба возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства. После этого должна быть создана комиссия, на рассмотрение дела отводится до шести месяцев. При этом ФАС имеет право воспользоваться таким инструментом, как перечисление в федеральный бюджет необоснованно полученного дохода, отмечала Заева.

МТС, «МегаФон», «ВымпелКом» и «Т2 РТК Холдинг» не раскрывают, сколько зарабатывают во внутрисетевом роуминге. Гендиректор компании «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов оценивал выручку «четверки» от роуминга в России в 2016 году примерно в 35 млрд руб. Э​то 4% от общих доходов этих компаний.