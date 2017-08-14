Данные россиян передадут ФСБ

Минкомсвязи подготовило проект поправок в ряд законов, согласно которым распространители информации, внесенные в реестр Роскомнадзора, должны будут по запросу правоохранительных органов передавать личные данные пользователей спецслужбам. Документ представлен на общественное обсуждение, сообщают «РИА Новости». Проект доступен на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно предложениям Минкомсвязи, распространители информации, в том числе мессенджеры и соцсети, будут обязаны передавать силовикам следующие данные: идентификатор пользователя, дату и время регистрации, фамилию, имя и отчество, псевдоним, дату рождения, IP-адрес, адрес, номер телефона, паспортные данные, список родственников, пересланные сообщения, передаваемые файлы, записи аудио- и видеозвонков, а также информацию о совершенных ими электронных платежах.

Кроме того, обязательной передаче могут подлежать сведения о местоположении, об учетных записях в других сетях, а также о дате и времени авторизации и выхода из сервиса.

В реестре организаторов распространения информации включены такие соцсети, как «Одноклассники», «ВКонтакте», «Мой мир» и «Мой круг», Telegram, мессенджеры «Агент@Mail.ru» и IMO.