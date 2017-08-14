Каждый шестой житель России считает, что ему хватает денег

17% соотечественников, или каждый шестой житель России считает себя обеспеченным. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на исследования НИУ ВШЭ «Население России в 2017 году: доходы, расходы и социальное самочувствие». Так еще год назад о том, что им хватает денег, говорили только 12% респондентов.

Кроме того, показатели обеспеченности населения в 2017-м году даже превышают показатели докризисных 2012 и 2013 годов. И это предел, считают эксперты, и прогнозируют рост показателя.

При всем при этом, число россиян, считающих себя бедными, пока превалирует – таковыми назвали себя 20% соотечественников. К слову, полгода назад таковых было на один процентный пункт больше.