В Краснодаре директор предприятия подозревается в невыплате заработной платы

Следственным отделом по Западному округу города Краснодара СКР по краю по материалам, поступившим из органов прокуратуры, возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Бюро Технических Изысканий». Она подозревается в невыплате заработной платы подчиненным работникам (ч.2 ст.145.1 УК РФ).

По версии следствия, руководитель предприятия, осуществляющего свою деятельность в сфере землеустройства, в период с апреля по июль 2017 года в полном объеме не выплачивала заработную плату бурильщику и водителю предприятия. При этом у директора имелась возможность погашения задолженности, однако она расходовала деньги на иные цели. В результате задолженность по зарплате составила более 187 тысяч рублей, которая до настоящего времени не погашена.

В настоящее время устанавливается количество потерпевших, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначена судебно-бухгалтерская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.