BMW спрятали в кустах

Судебный пристав Динского районного отдела Управления ФССП России по Краснодарскому краю арестовал автомобиль должника. За этими вполне рутинными для работников Службы действиями кроется целый детектив.

Станичник задолжал ни много – ни мало, 1 миллион 700 тысяч рублей. Предмет задолженности – арендные платежи, взыскатель – местная администрация. В ходе проведения исполнительных действий судебный пристав Иван Борисенко установил, что в собственности у неплательщика имеется автомобиль BMW X5. Да только вот незадача – вместо поиска конструктивных путей выхода из ситуации гражданин устроил игру «в прятки». Он не отвечал на телефонные звонки, не являлся на приём и не появлялся ни по одному из известных адресов.

Неплательщик не погашал долг и в то же время не хотел расставаться с модным элитным внедорожником. Попытки скрыть автомобиль от судебного пристава и вовсе довели дело до абсурда.

Судебный пристав Иван Борисенко произвёл целое расследование с опросом соседей и знакомых должника. В результате, была получена информация, что последний раз автомобиль видели на одной из станций технического обслуживания.

Прибыв на СТО, работник Службы автомобиля не обнаружил. Хозяина автосервиса на месте не оказалось, и в ожидании его судебный пристав решил осмотреть прилегающую территорию. В ближайших кустах Ивана Борисенко ждал сюрприз: BMW X5 стоял прямо в зарослях. Таким оригинальным образом неплательщик пытался укрыть своё имущество. На месте был составлен акт описи и ареста имущества внедорожника. Для эвакуации автомобиля был вызван автокран-манипулятор, а сами исполнительные действия зафиксированы в полном соответствии с законодательством.