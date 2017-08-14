В Центральном округе г. Краснодара судебные приставы провели рейд по взысканиям задолженностей за услуги ЖКХ. В рейде также принимали участие представители «ГУК-Краснодар». Целью представителей закона стали несколько домов по улицам Юннатов и Гражданской, задолжавшие за поставки услуг жилищно-коммунального хозяйства от 100 тысяч рублей и выше.

Во всех квартирах, принадлежащих неплательщикам, ранее было произведено отключение воды, электричества и газа. Как в подобных аскетических условиях умудряются жить должники – загадка. Тем не менее, долги остаются непогашенными.

В ходе рейда судебные приставы составили акты описи и ареста нескольких наименований бытовой техники, принадлежащей жильцам «нехороших» квартир. Если люди не начнут погашать накопившиеся долги (причем коммунальщики согласны на реструктуризацию задолженностей), бытовая техника будет изъята и передана на реализацию, средства от которой поступят на счет взыскателей – поставщиков воды, газа и электричества.

Взыскание задолженностей в пользу предприятий жилищно-коммунального хозяйства — одно из важных направлений работы сотрудников ведомства. Регулярно судебные приставы-исполнители и сотрудники организаций ЖКХ проводят совместные рейды, цель которых — погашения задолженностей по коммунальным платежам.