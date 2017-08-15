Мосту крымскому – песни пою

В Сочи на международном конкурсе молодых исполнителей «Новая Волна» исполнят песню про Крымский мост. Такой необычный подарок получит автор произведения - водитель из Иванова Леонид Чернышов. Он стал победителем конкурса песен про главную стройку России. Композиция простого водителя госпиталя для ветеранов и отца двух детей была выбрана из 2500 песен. На ее создание Леонида Чернышова вдохновили впечатления от рабочей поездки в Крым более 30 лет назад.

- Когда прочитал слова этой песни детям, они сказали, что нельзя держать ее на полке, и уговорили отправить на конкурс. Родилась она просто: представил эту большую стройку, которая очень нужна. Крымский мост – это действительно что-то грандиозное, стройка века. Его ждут с нетерпением. Уже скоро движение откроют – автомобильное и железнодорожное. Насколько проще будет попасть в это райское место на Земле – Крым, - рассказал Леонид Чернышев.

Свою песню в исполнении звезды российской эстрады Леонид Чернышов сможет услышать лично. В качестве подарка он получит приглашение на «Новую Волну», которая пройдет в Сочи с 8 по 15 октября.

Ирина СИЗОВА