Перед выездом за рубеж проверьте долги по налогам

Неоплаченные налоги могут стать причиной ограничения выезда гражданина за пределы Российской Федерации. УФНС России по Краснодарскому краю рекомендует до начала путешествия уточнить, не числитесь ли вы в должниках.

Проверить свою задолженность и погасить ее можно воспользовавшись электронным сервисом ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или услугой «Налоговая задолженность» на Едином портале госуслуг. В данных сервисах он-лайн оплата осуществляется в максимально короткие сроки через Интернет-приложения банков, заключивших соглашения с ФНС России.

Зная сумму имеющейся задолженности, физические лица могут самостоятельно формировать платежные документы с помощью сервиса ФНС России «Заплати налоги» в разделе «Уплата налогов физических лиц». Готовые квитанции можно распечатать и оплатить в любой кредитной организации, а также осуществить он-лайн платеж.

Узнать о наличии исполнительного производства, возбужденного в отношении вашей задолженности, можно также на официальном сайте службы судебных приставов.

Пресс-служба УФНС России по Краснодарскому краю