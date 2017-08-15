На Кубани спрогнозировали дождь с грозой и ветром

До конца суток, а также 15 и 16 августа местами в регионе ожидаются сильные дожди с грозой, градом и шквалистым ветром, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
Ветер усилится до 20−26 м/с. При возникновении ЧС необходимо обращаться по телефонам: 101 или 8 (861) 268−64−40.
Как сообщали Юга.ру, по прогнозам синоптиков, в Сочи на смену жаре придут сильные дожди с грозами. Ухудшение погоды ожидается 15 и 16 августа.
На Кубани спрогнозировали дождь с грозой и ветромВторник, 15 августа 2017 10:20
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До конца суток, а также 15 и 16 августа местами в регионе ожидаются сильные дожди с грозой, градом и шквалистым ветром, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
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