На Кубани спрогнозировали дождь с грозой и ветром

До конца суток, а также 15 и 16 августа местами в регионе ожидаются сильные дожди с грозой, градом и шквалистым ветром, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Ветер усилится до 20−26 м/с. При возникновении ЧС необходимо обращаться по телефонам: 101 или 8 (861) 268−64−40.

Как сообщали Юга.ру, по прогнозам синоптиков, в Сочи на смену жаре придут сильные дожди с грозами. Ухудшение погоды ожидается 15 и 16 августа.