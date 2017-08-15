〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

На Кубани спрогнозировали дождь с грозой и ветром

Вторник, 15 августа 2017 10:20
Оцените материал
(0 голосов)

До конца суток, а также 15 и 16 августа местами в регионе ожидаются сильные дожди с грозой, градом и шквалистым ветром, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
Ветер усилится до 20−26 м/с. При возникновении ЧС необходимо обращаться по телефонам: 101 или 8 (861) 268−64−40.
Как сообщали Юга.ру, по прогнозам синоптиков, в Сочи на смену жаре придут сильные дожди с грозами. Ухудшение погоды ожидается 15 и 16 августа.

Прочитано 72 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « В Краснодаре местная жительница предстанет перед судом по обвинению в незаконной организации и проведении азартных игр Для удобства отдыхающих из Сочи запустят дополнительные поезда »
Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.