Для удобства отдыхающих из Сочи запустят дополнительные поезда

Для обеспечения комфортного возвращения отдыхающих из Сочи с 19 по 31 августа запустят дополнительные поезда дальнего следования назначены по следующим направлениям:

№ 500 сообщением Адлер — Москва: отправление из Адлера 19 августа.

№ 524 сообщением Адлер — Санкт-Петербург: отправление из Адлера 20 августа, 21 августа, 23 августа, 25 августа, 26 августа, 29 августа.

№ 528 сообщением Адлер — Москва: отправление из Адлера 24 августа, 28 августа.

№ 552 сообщением Адлер — Киров: отправление из Адлера 19 августа, 26 августа.

Подробную информацию о графике движения поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» .