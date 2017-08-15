Для удобства отдыхающих из Сочи запустят дополнительные поезда

Для обеспечения комфортного возвращения отдыхающих из Сочи с 19 по 31 августа запустят дополнительные поезда дальнего следования назначены по следующим направлениям:
№ 500 сообщением Адлер — Москва: отправление из Адлера 19 августа.
№ 524 сообщением Адлер — Санкт-Петербург: отправление из Адлера 20 августа, 21 августа, 23 августа, 25 августа, 26 августа, 29 августа.
№ 528 сообщением Адлер — Москва: отправление из Адлера 24 августа, 28 августа.
№ 552 сообщением Адлер — Киров: отправление из Адлера 19 августа, 26 августа.
Подробную информацию о графике движения поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» .
Для удобства отдыхающих из Сочи запустят дополнительные поездаВторник, 15 августа 2017 10:21
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Для обеспечения комфортного возвращения отдыхающих из Сочи с 19 по 31 августа запустят дополнительные поезда дальнего следования назначены по следующим направлениям:
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