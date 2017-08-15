В Сочи мать довела своего ребенка до полусмерти

Сочинская прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела в отношении матери 10-летней девочки за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Ребенок с диагнозом сахарный диабет четырежды поступал в педиатрическое отделение в тяжелом состоянии, а затем, из-за попустительства матери – был отправлен в реанимацию. Девочку изъяли из семьи. Ее матери грозит до трех лет лишения свободы.

"Органами предварительного расследования Л. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой района, вскрывшей факт неисполнения обязанностей родителем, что подтвердилось в ходе предварительного расследования.

По версии органов дознания, из городской больницы № 9 г. Сочи поступила информация о том, что 10-летняя Л. госпитализирована в реанимационное отделение в тяжелом состоянии.

Всего за 2016 год – истекший период 2017 года девочка, имеющая заболевание "сахарный диабет 1 типа, нарушение обменных процессов", четыре раза поступала в педиатрический стационар в угрожающем для жизни состоянии, так как мать халатно относилась к кормлению ребенка, не соблюдала строгую диету и режим питания, ребенок находился в полуголодном состоянии или ел то, что ему противопоказано, режим приема лекарств не соблюдался.

Таким образом, в результате неисполнения обязанностей по воспитанию ребенка, бездействия матери несовершеннолетней, ее дочь неоднократно поступала в отделение реанимации в состоянии угрожающем ее жизни и здоровью.

Уголовное дело направлено прокуратурой района в мировой суд Центрального района г. Сочи для рассмотрения по существу.

В настоящее время ребенок изъят из семьи и передан под опеку", — сообщает пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.