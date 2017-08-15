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Источник сообщил о продлении расследования по делу о крушении Ту-154

Вторник, 15 августа 2017 10:27
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Срок следствия по уголовному делу о катастрофе военно-транспортного самолета Ту-154 в акватории Черного моря продлен до конца декабря 2017 года. Об этом «Интерфаксу», сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Он отметил, что дело будет расследоваться до 25 декабря. Продление срока следствия связано со значительным объемом юридических формальностей, к которым относятся и связанные с оформлением факта смерти пассажиров самолета. При этом не исключается, что срок следствия может быть продлен и после 25 декабря.

Источник указал, что несколько тел погибших так и не удалось обнаружить.

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