ФСБ заявила о задержании готовившего диверсии в Крыму агента СБУ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) отчиталась о задержании в Крыму агента СБУ в Херсонской области, который был направлен в Крым для совершения диверсий. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ, передает ТАСС.

Силовиками был задержан гражданин Украины Геннадий Лимешко, родившийся в Харьковской области. Он, по данным ФСБ, проходил службу в зоне Антитеррористической операции Украины (АТО) в должности «старшего разведчика глубинной разведки в одной из воинских частей ВСУ».

Лимешко планировал «привести в негодное для эксплуатации состояние» ЛЭП, от чего был обесточен Судак и близлежащие поселения, всего без света могли остаться 50 тыс. человек. В ФСБ также заявили, что диверсант планировал поджечь лес в районе Судака и Алушты и устроить «обвал горных пород» на автодорогу. В районе поселка Рыбачье Лимешко собирался поджечь один объект коммунального хозяйства.

Лимешко задержали 12 августа при попытке повредить линию электропередач Судак — Новый свет, уточнили в ФСБ.

В спецслужбе отчитались о изъятии у задержанного тротиловых шашек типа «200» с зажигательной трубкой ЗТП-50, «школьного механизма для приведение в действие взрывного устройства», гранаты РГД-5 с вкрученным запалом УЗРГМ, «емкости с горючей смесью, ручной пилы (для подпила деревянных опор ЛЭП) и цифрового фотоаппарата», цитирует сообщение ФСБ «РИА Новости». Фотоаппарат Лимешко был нужен для того, чтобы фотографиями подтвердить диверсионную деятельность «перед кураторами в СБУ».

Следственный отдел УФСБ по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело.

Источник РБК в СБУ назвал заявление ФСБ о задержании агента СБУ Геннадия Лимешко «фейком». «Это похоже на очередной фейк ФСБ, у нас нет информации о таком человеке, и это заявление выглядит очень сомнительно», — заявил собеседник РБК.