В УФСИН России по Краснодарскому краю будет служить 15 новых сотрудников

В УФСИН России по Краснодарскому краю состоялось торжественное вручение служебных удостоверений выпускникам ведомственных учебных заведений ФСИН России. В УИС края прибавилось 15 новых офицеров.

Перед началом мероприятия для лейтенантов провели экскурсию по музею регионального УФСИН. Здесь председатель краевого Совета ветеранов УИС Виктор Кондратенко познакомил молодых специалистов с историей пенитенциарных учреждений Кубани.

В торжественной обстановке в актовом зале Управления выпускников ведомственных вузов, прибывших для прохождения службы в учреждениях уголовно-исполнительной системы Краснодарского края, напутствовало руководство и приглашенные гости. Поддержать лейтенантов пришли начальники отделов и служб, а также их наставники, которые будут помогать освоиться на службе.

Выступая с ответным словом, выпускники ведомственных вузов ФСИН России дали обещание честно и достойно нести службу в рядах сотрудников УИС Краснодарского края.

Торжественная часть завершилась вручением молодым офицерам служебных удостоверений и памятных сувениров с символикой УФСИН России по Краснодарскому краю.

После этого с концертной программой выступила дипломант и лауреат российских конкурсов и фестивалей патриотической песни группа «Форпост».