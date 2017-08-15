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В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя за оказание услуг по перевозке пассажиров на самодельном не зарегистрированном плоту

Вторник, 15 августа 2017 11:55
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Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего мужчины за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

По версии следствия, 28 июня 2017 года, примерно в 14 часов, 62- летний мужчина в нарушении требований правил пользования водными объектами осуществил переправу через реку Джубга, расположенной в поселке городского типа Джубга Краснодарского края двух пассажиров на самодельном не зарегистрированном плоту. За оказанную услугу мужчина получил денежное вознаграждение.

В настоящее время переводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.

Помощник руководителя Южного СУТ СК России А.Е. Терземан

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