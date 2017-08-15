В Кавказском районе в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело о налоговом преступлении

Кропоткинским межрайонным следственным отделом СКР по краю по материалам, поступившим из органов прокуратуры и ФСБ, возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с физического лица, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность в сфере купли-продажи сельскохозяйственной продукции, зарегистрированный и поставленный на учет в городе Кропоткине, в период с января 2013 года по декабрь 2015 года внес заведомо ложные сведения в декларации по налогу на добавленную стоимость. В результате мужчина уклонился от уплаты налогов на сумму, превысившую 51 миллион рублей.

В настоящее время следователями СКР изучается финансовая отчетность индивидуального предпринимателя, назначена судебно-бухгалтерская экспертиза, проводятся следственные действия, направленные на возмещение причиненного бюджету Российской Федерации ущерба. Следует отметить, что цель уголовного преследования за экономические преступления является вовсе не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и восполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну. Расследование уголовного дела продолжается.