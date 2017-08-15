Трудотерапия для безответственного отца

Придется поработать жителю из станицы Старовеличковской, который задолжал собственным детям порядка 420 тысяч рублей. В Калининском районном отделе судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю в отношении неплательщика возбуждено уголовное дело, по материалам которого судья вынес справедливый приговор.

Станичник длительное время уклонялся от исполнения решения суда. Судебный пристав-исполнитель в рамках действующего законодательства Российской Федерации предупреждал мужчину о том, что подобная позиция противозаконна и чревата неприятными последствиями, однако совесть должника оставалась глуха к любым увещеваниям. Дознаватель Калининского РОСП возбудил уголовное дело по ч.1 ст.157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей), материалы которого были переданы в суд.

Мировой судья назначил неплательщику алиментов наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства. Приговор уже вступил в законную силу.