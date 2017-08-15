Служба судебных приставов и МФЦ выходят на новый уровень сотрудничества

Представители Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю провели рабочую встречу с руководством краснодарского Многофункционального центра. На встрече, в которой со стороны Управления участвовали заместитель главного судебного пристава края В.Ю. Барабанщиков и начальник отдела документационного обеспечения Е.А. Самылина, были затронуты актуальные вопросы межведомственного взаимодействия.

Сотрудничество Службы и МФЦ началось еще в 2011-м году и с тех пор активно развивается. На базе многофункциональных центров края неоднократно проводились акции «Узнай о своих долгах!», в рамках которых запущены бегущие строки, размещены информационные материалы, организованы дежурства мобильных бригад судебных приставов.

Основной темой нынешней встречи стало подключение автоматизированной информационной системы МФЦ Краснодарского края к сервису сведений ФССП России «Обращения граждан и результаты их рассмотрения» предоставляемому с использованием последней версии системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ, версия3).

По результатам встречи разработан комплекс мер, направленных на повышение эффективности выполнения условий заключенных соглашений по предоставлению государственных услуг в многофункциональных центрах Краснодарского края.

Обратившись в МФЦ, можно узнать информацию о наличии или отсутствии возбужденных исполнительных производств, сумму задолженности, сведения о вынесенных судебными приставами ограничениях, в том числе ограничениях на выезд за пределы Российской Федерации.

Информация доступна в рамках предоставления ФССП России следующих государственных услуг: «Предоставление информации о наличии исполнительного производства», «Предоставление информации о ходе исполнительного производства».