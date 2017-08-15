Программа помощи ипотечным заемщикам заработает с 22 августа

Председатель Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев подписал постановление Правительства Российской Федерации № 961 от 11 августа 2017 года о продлении государственной программы помощи отдельным категориям ипотечных заемщиков, оказавшихся в сложной финансовой ситуации. В программе смогут принять участие ипотечные заемщики, взявшие кредит как в рублях, так и в иностранной валюте. Постановление вступает в силу с 22 августа 2017 года, по истечении 7 дней со дня его официального опубликования.



Программа помощи ипотечным заемщикам была утверждена Правительством Российской Федерации 20 апреля 2015 года. За время реализации она позволила сохранить единственное жилье почти 19 тыс. ипотечных заемщиков – наиболее социально незащищенных категорий граждан, среди которых семьи с несовершеннолетними детьми и инвалидами, ветераны боевых действий.



Тем не менее, у отдельных заемщиков сохраняются сложности с погашением ипотечных кредитов. Для оказания поддержки таким гражданам из резервного фонда Правительства Российской Федерации выделены дополнительные денежные средства в размере 2 млрд рублей, а также утверждены новые условия программы, учитывающие текущую ситуацию на рынке.



В новой редакции программы, в частности, уточнены предъявляемые требования. Так, принять участие в программе смогут заемщики, у которых с момента получения ипотечного кредита до даты подачи заявления на реструктуризацию прошло не менее 12 месяцев, а ежемесячный платеж по кредиту увеличился не менее чем на 30%. Залоговое жилье должно быть единственным жильем семьи залогодателя. При этом допускается наличие совокупной доли членов его семьи в праве собственности не более чем на 1 иное жилое помещение в размере не более 50 процентов период с 30 апреля 2015 г. (дата вступления в силу первоначальной редакции программы) по дату подачи заемщиком заявки на участие. Для подтверждения наличия прав на иные жилые помещения не требуется предоставление заемщиком сведений из Единого государственного реестра недвижимости. Получение таких сведений будет осуществляться АИЖК самостоятельно.



В целях повышения адресности оказываемой поддержки создается специальная межведомственная комиссия. Комиссия будет вправе принимать решения об оказании поддержки гражданам, формально не соответствующим отдельным условиям программы

(не более двух из таких условий), но остро нуждающимся в ней. Состав комиссии и порядок ее работы определит Минстрой России.



Базовый объем помощи от государства составит 30% остатка суммы кредита, но не более

1,5 млн. рублей. По решению межведомственной комиссии в исключительных случаях объем помощи от государства может быть увеличен, но не более чем два раза.



Также информацию о новых условиях программы и порядке участия заемщики могут получить в АИЖК по телефону (495) 775 47 40 или на официальном сайте дом.рф.