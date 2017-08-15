ГУП КК «Кубаньводкомплекс» продолжает ремонт водопроводных сетей Таманского полуострова

Специалисты ремонтно-эксплуатационного управления «Таманский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» подключили участок нового водовода диаметром 110 мм по улице Заозерной в станице Тамань. Гидравлические испытания прошли успешно, после промывки и дезинфекции водовод введен в эксплуатацию. Протяженность нового трубопровода составляет 404 метра. Изношенные стальные трубы были заменены на пластиковые со сроком эксплуатации не менее 50 лет. Водовод построен силами администрации Таманского сельского поселения Темрюкского района.

Новый трубопровод устранил проблему порывов, которые случались здесь из-за высокого износа старого трубопровода. Обновление водовода повысит надежность водоснабжения станицы Тамань. В настоящее время специалисты Таманского группового водопровода ведут работы по переключению абонентов со старого водовода на новый.

Одновременно ведутся работы по замене участка аварийной трубы на улице Верхней в поселке Сенной протяженностью 145 метров. Старый стальной трубопровод будет заменен на пластиковый с увеличением диаметра до 110 мм.

«Работы выполняются в соответствии с производственной программой предприятия, совместно с администрацией Сенного сельского поселения. Администрация поселения предоставила 45 метров пластиковой трубы. Замена аварийного участка сократит потери и улучшит водоснабжение жителей поселка Сенной», - рассказал начальник РЭУ «Таманский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» Анатолий Горбенко.