В эту субботу 19 августа Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа или, по-народному, «Яблочный Спас». В этот день мы вспоминаем евангельское событие, когда апостолы Петр, Иаков и Иоанн увидели Господа Иисуса Христа преображенным — во всей Божественной, вечной славе.

Это один из так называемых двунадесятых праздников, которые тесно связаны с событиями земной жизни Господа Иисуса Христа и Богородицы и делятся на Господские (посвященные Господу Иисусу Христу) и Богородичные (посвященные Божией Матери). Преображение — Господский праздник.

События Преображения описаны в Евангелиях, о них пишут все евангелисты, кроме апостола Иоанна. Во время молитвы на горе Фавор три ученика Иисуса Христа — Петр, Иаков и Иоанн — увидели, как Учитель преобразился: По прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет (Мф 17:1-2).

На Руси этот праздник получил народное название «Яблочный Спас». Дело в том, что в Израиле и Греции день Преображения приходился на пору созревания винограда. Христиане приносили душистые гроздья в храм — для благословения и в знак благодарности Богу. В странах, где виноград не растет, например, в большей части России, вместо него стали освящать яблоки, отчего и произошло народное название праздника — Яблочный Спас.

Преображение - любимейший в народе праздник. Неслучайно у нас было так много храмов, освященных в честь Преображения Господня, Преображенских площадей, улиц и деревень. Первый линейный парусный корабль Черноморского флота России, оснащенный 66 пушками, получил имя "Преображение Господне", и с этим именем, в составе легендарной эскадры контр-адмирала Ф.Ф.Ушакова, вошел в историю русской воинской славы (1789-1791гг).

Старейший гвардейский полк Русской Императорской армии, полк элитный, сформированный еще Петром, носил гордое имя Лейб-гвардии Преображенский полк. Празднику Преображения посвящали стихи - Блок и Есенин.

Преображение - это не просто событие далекой истории, событие, произошедшее с Сыном Божьим, но и нечто, что может пережить каждый из нас. Тайна, связующая человека с Богом. Преображение - существенное изменение образа, проявление в уже известном нового, еще неведомого качества. И если мы вспомним, как лучатся любовью и светом глаза святых - на иконах, на фотографиях, если вспомним выражение "он весь светится от радости", мы поймем, что Преображение Господне - это не просто некое событие, имевшее место почти две тысячи лет назад. Нет, это открытие тайны природы Сына Божьего, тайны, к которой можем стать причастны и мы.

В храме Вознесения Господня в Пашковке праздничная служба начнется в пятницу в 17:00, субботу в 07:30 и 17:00, воскресенье в 06:30 и 08:30.

ХРАМ ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ, г.Краснодар, пос.Пашковский, ул. Ярославского78/4, тел.: 8-918-410-89-00, (861) 227-57-58, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , сайт: voznes.prihod.ru