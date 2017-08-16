В Крымском районе трое местных жителей подозреваются в хранении алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности

Следственным отделом по Крымскому району СКР по краю по материалам, поступившим из органов ФСБ, возбуждено уголовное дело в отношении 30 и 54-летнего мужчин, а также 59-летней женщины, подозреваемых в хранении алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности, совершенной группой лиц по предварительному сговору (п.«а» ч.2 ст.238 УК РФ).

Установлено, что 54-летний мужчина является индивидуальным предпринимателем, имеет в своем распоряжении автобус и осуществляет междугородние перевозки. По версии следствия, он с целью извлечения прибыли от реализации спиртосодержащей продукции вступил в преступный сговор с 59-летней сожительницей и 30-летним знакомым. В мае 2017 года они приобрели алкогольную продукцию, который хранили на территории домовладения одного из них и в нежилом помещении в хуторе Новоукраинском, а затем сбывали местным жителям. В связи с тем, что в территориальный следственный отдел СКР по краю поступила информация о том, что алкогольная продукция является контрафактной, следователем был произведен осмотр указанных помещений, в ходе которого было обнаружено и изъято 38 стеклянных бутылок объемом 0,5 литров с этикетками коньяка «Лезгинка». После этого было произведено исследование спиртосодержащей жидкости, которое показало содержание в ней токсичных примесей, представляющих угрозу для жизни и здоровья потребителей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.