Третьяковка на курорте

Увидеть сокровища Третьяковской галереи теперь можно и в Сочи. На курорте «Имеретинский» открылась необычная выставка «Окна в Россию. Шедевры семи поколений». Она предлагает абсолютно новый формат погружения в искусство – прекрасный мультимедийный спектакль. Благодаря современным технологиям перед зрителями словно оживают шедевры великих мастеров. Летят лепестки сирени со знаменитой картины Михаила Врубеля, подмигивает девочка с персиками Валентина Серова, натягивает поводья юноша на красном коне с картины Петрова-Водкина, мечтают о небе будущие летчики Александра Дайнеки, летят грачи Алексея Саврасова и несется кабриолет по новой Москве Юрия Пименова.

- Для спектакля «Окна в Россию. Шедевры семи поколений» мы отобрали 70 великих произведений русских художников ХХ века из коллекций двух музеев – Третьяковской галереи и Института русского реалистического искусства. В нашей видеофантазии можно увидеть картины Ивана Шишкина, Архипа Куинджи, Зинаиды Серебряковой, Исаака Левитана, Михаила Абакумова и многих других. В экспозиции есть и уникальные произведения, которые никогда не покидают стен Третьяковской галереи, такие как «Вихрь» Филиппа Малявина. Мы постарались сделать эмоциональную мультимедийную постановку, которая пробудит желание заново открыть для себя шедевры, знакомые с детства. Это спектакль, который через искусство рассказывает об истории нашей страны, - рассказала арт-директор Института русского реалистического искусства Надежда Степанова.

Инициаторами необычного проекта выступила компания "Ингосстрах", посвятив его своему 70-летнему юбилею. Сочи стал первым городом, который приоткроет «Окна в Россию». Затем художественный спектакль можно будет увидеть в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Красноярске и Москве. В олимпийской столице экспозиция будет работать с 16 августа по 17 сентября ежедневно с 10:00 до 22:00 по адресу Парусная, 7. Для любителей прекрасного также подготовлена целая образовательная программа, включающая еженедельные открытие лекции от специалистов Института русского реалистического искусства. Вход на экспозицию – свободный. Для желающих посетить лекцию достаточно зарегистрироваться на сайте 70.ingos.ru.

Ирина СИЗОВА