В ряде школ Краснодара не успевают закончить ремонт к 1 сентября

«До начала нового учебного года ремонтные работы в подавляющем большинстве учебных заведений будут завершены. Все школы города будут готовы принять учеников», — заявил директор городского департамента образования Алексей Некрасов.

По его словам, все работы идут по графику, в части капитального ремонта зданий 56 объектов уже завершены, в 24 работы подходят к концу. Однако в нескольких учебных заведениях ремонт продолжится и после начала учебного года. Речь идёт о школе № 6, где ремонтируется спортивный зал.

Как пояснил Некрасов, задержка вызвана необходимостью смены подрядчика. Контракт с недобросовестной фирмой был расторгнут, теперь по итогам конкурса предстоит определить новую компанию, которая завершит работы к ноябрю. А пока спортивные занятия для учащихся школы будут проходить на уличной спортплощадке. Хорошо, если ещё погода будет этому благоприятствовать. Также после начала нового учебного года продолжатся работы по ремонту кровли в 16-й школе. Но они, по словам директора департамента, будут проводиться поэтапно и не помешают учебному процессу.