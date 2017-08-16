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Полицейские призывают граждан быть внимательнее и остерегаться фальшивок

Среда, 16 августа 2017 10:08
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Фальшивые купюры злоумышленник сбывают, чаще всего в торговых точках. По словам правоохранителей, больше всего подделывают купюру номиналом — тысяча рублей.
«По итогам 7 месяцев 2017 года следственными подразделениями Краснодарского края возбуждено 485 уголовных дел по фактам сбыта поддельных денежных знаков. Раскрыто и направлено в суд 28 уголовных дел, к уголовной ответственности привлечено 15 фальшивомонетчиков», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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