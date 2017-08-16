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На Кубани заработал крупный полигон для утилизации мусора

Среда, 16 августа 2017 10:11
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В Белореченском районе Краснодарского края введен в эксплуатацию межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс, рассчитанный на прием ТКО из городов Сочи и Горячий Ключ, а также Белореченского, Туапсинского, Апшеронского районов.
Ежегодного полигон будет принимать 2,9 млн кубометров твердых коммунальных отходов, проект предусматривает строительство мусоросортировочного комплекса мощностью 200 тыс. тонн в год — сообщила администрация края.
Инвестором проекта является ООО «Жилсервис», проект реализуется с 2013 года как альтернатива созданию полигонов по захоронению мусора в Сочи.

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