На Кубани заработал крупный полигон для утилизации мусора

В Белореченском районе Краснодарского края введен в эксплуатацию межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс, рассчитанный на прием ТКО из городов Сочи и Горячий Ключ, а также Белореченского, Туапсинского, Апшеронского районов.

Ежегодного полигон будет принимать 2,9 млн кубометров твердых коммунальных отходов, проект предусматривает строительство мусоросортировочного комплекса мощностью 200 тыс. тонн в год — сообщила администрация края.

Инвестором проекта является ООО «Жилсервис», проект реализуется с 2013 года как альтернатива созданию полигонов по захоронению мусора в Сочи.