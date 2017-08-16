Фонд развития промышленности выделит «Магниту» 500 млн рублей

Фонда развития промышленности выделил 500 млн руб. компании «Волшебная свежесть» (входит в состав ГК «Магнит»), сообщили в фонде. Займ на пять лет под 5% годовых пойдет в счет реализации проекта, стоимость 2,05 млрд руб., по производству подгузников, женских прокладок, тампонов, а также бытовой химии и косметических средств. «Волшебная свежесть» образована в мае этого года и стала одной из первых компаний, зарегистрированных на территории индустриального парка, созданной «Магнитом» в Краснодаре.