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С Кубани 50 нелегалов отправят за госсчет в страны ближнего зарубежья

Среда, 16 августа 2017 10:16
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Все 50 мигрантов, задержанные кубанскими полицейскими, вкалывали за низкую «черновую» зарплату на плантациях одного из овощеводческих хозяйств Красноармейского района Краснодарского края.

Проверку на наличие незаконных трудовых мигрантов в овощеводческих хозяйствах Красноармейского района Кубани сотрудники ФСБ и полицейские провели по звонку доброжелателя. Сведения подтвердились и из агрохозяйств автобусами в Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) вывезли 50 нелегальных мигрантов без патентов на работу, а у одного из них вообще даже не было визы.

Судом всем нелегалам назначено наказание в виде выплаты административного штрафа в размере двух тысяч рублей. После этого их депортируют на родину, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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