12 августа на Краснодарском ипподроме состоялось Главное событие Кубанского скакового сезона - скачки на Кубок Губернатора Краснодарского края! Призовой фонд главной скачки составил 3 миллиона рублей!

Перед зрителями выступили лучшие лошади России чистокровных английской, ахалтекинской, арабской пород.

Традиционно первая скачка дня - Приз Атамана Кубанского казачьего войска. Приз из года в год собирает все большее и большее количество участников, представляющих казачьи общества. 26 всадников, просто небывалое количество голов, стартующих одновременно. Очень зрелищный старт и такая же интересная борьба между участниками по всей дистанции. Попону победителя получил участник под № 13, гнедой жеребец Синад под седлом Андрея Киршина. Второй год подряд Лабинский казачий отдел получает кубок победителя из рук Атамана Кубанского казачьего войска, казачьего генерала Н.А.Долуда.

Приз Законодательного Собрания Краснодарского края (ПЕРВАЯ КОРОНА) в этом году собрал для торжественной церемонии награждения победителей последних 9лет, когда разыгрывался приз - Это ведущие коннозаводчики России: КФК Барсук, конный завод «Прогресс» и конный завод «711», причем лошади каждого из них становились победителями этого призы трижды. И вот в 2017 году, юбилейный десятый старт на Приз Законодательного Собрания Краснодарского края снова выиграла лошадь конного завода «711» получив перевес в одну победу. Скачку выиграла рыжая кобыла Лакона под седлом местера-жокея Анзора Альбердиева. Лакона привезла не просто победу, а символ - лошадь чистокровной верховой породы, выполненную из бронзы. Таких скульптур по заказу ЗСК было выполнено лишь 10 экземпляров.

Главная скачка дня – КУБОК ГУБЕРНАТОРА КРАСНОДАСКОГО КРАЯ заставила поволноваться болельщиков. В борьбе, на высоких резвостях схлестнулись сильнейшие. Уверенно с отличным результатом скачку выиграл рожденный на Кубани гнедой жеребец РОЛЛЕКС АХ под седлом мастера-жокея Алима Кожарова. Под аплодисменты приз победителям вручил лично Губернатор Краснодарского края Вениамин Иванович Кондратьев.

В восьмой раз разыграли два Приза Главы Администрации (Губернатора) Краснодарского края – «Краса Кубани» и «Надежда Кубани».

В качестве развлечения между скачками с праздничной программой перед зрителями выступили известные творческие коллективы Кубани, почетный караул Кубанского Казачьего Войска показал удаль молодецкую в народных казачьих играх, выступили самые юные вольтижёры «Конного театра» Краснодарского ипподрома.

Атмосферу праздника поддержал, ставший уже традиционным, конкурс оригинальных дамских и детских шляпок, победительницы которого получат ценные подарки от спонсоров и партнёров! А обладательницам самых оригинальных шляпок даже удалось сфотографироваться с губернатором. Красота никого не оставит равнодушным!

Кульминацией мероприятия стал розыгрыш призов для всех посетителей, купивших входной билет.

Для детей весь день работала детская площадка с катанием на лошадях, а также участием клоунов, аниматоров, мимов, мастеров фэйс-арта! А для азартных игроков ни на минуту не закрывался пункт приема ставок – тотализатор!

На скачках присутствовали представители Администрации Краснодарского края, Законодательного собрания, Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, руководители и владельцы конных заводов и сельскохозяйственных предприятий, частные коневладельцы, владельцы и представители бизнеса, топ-менеджеры, светские персоны края, музыканты, художники, журналисты.

Призы вручали;

Глава Администрации (Губернатор) Краснодарского края Кондратьев В.И.;

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Бекетов В.А.;

Заместитель Главы Администрации (Губернатора) Краснодарского края Коробка А.Н.;

Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Дерека Ф.И.;

Президент Ассоциации коневодов Кубани Фонтанецкий А.С.;

Начальник управления животноводства и государственного племенного надзора министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Сергиенко А.В.;

Генеральный директор ООО «Краснодарский Ипподром», член экспертно-консультативного совета при комитете Законодательного собрания Краснодарского края по физической культуре, спорту и делам молодежи Васильев И.И.

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