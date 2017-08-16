Высокие результаты работы были озвучены журналистам

Главный судебный пристав Краснодарского края А.В. Кумиров провел пресс-конференцию по итогам работы Управления за полугодие. Мероприятие собрало представителей ведущих средств массовой информации края. 15 неутомимых журналистов в течение полутора часов наперебой задавали вопросы руководителю Управления.

Открывая конференцию, Александр Владимирович отметил, что активный темп, взятый судебными приставами края с начала года, принёс хорошие результаты.

11 млрд. 270 млн. 016 тыс. руб. взыскано за 6 месяцев 2017-го. Это на 1 млрд. 366 млн. 012 тыс. руб. больше, чем годом ранее.

Благодаря работе приставов бюджет пополнился на 4 млрд. 770 млн. 053 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом прирост составил 1 млрд. 626 млн. 08 тыс. рублей. Из этих средств 3 млрд. 340 млн. рублей перечислены в краевой бюджет. Взысканный исполнительский сбор составил 238 млн. 901 тыс. рублей.

Приоритетным направлением деятельности судебных приставов края по-прежнему остается взыскание социально значимых задолженностей.

В частности, фактическая сумма погашенной задолженности по заработной плате составила 156 млн. руб., это на 50 млн. руб. больше, чем в 2016 году.

В рамках исполнительных производств по алиментам взыскано 476 млн. руб. При этом, в настоящий момент идет работа по удержанию еще почти 2 млрд. руб. из заработной платы должников.

Главный судебный пристав края подчеркнул действенность ограничительных мер, применяемых по отношению к должникам. Судебные приставы края вынесли 94 801 постановление о временном ограничении на право выезда за пределы РФ, что почти в три раза больше, чем годом ранее (38 000). Еще 16 383 должника ограничены в пользовании специальным правом на управление транспортными средствами. По этим показателям Краснодарский край занимает лидирующее место в стране, опережая даже такие мегаполисы, как Москва и Санкт-Петербург. Результат говорит сам за себя: благодаря применению ограничений на выезд из страны взыскано более полумиллиарда рублей.

Еще одна позиция, по которой Краснодарский край вошёл в тройку лучших – выдворение нелегально пребывающих на территории нашей страны граждан других государств и лиц без гражданства. С начала года на родину отправлены 1978 незаконных мигрантов.

Не остался без внимания и Год экологии в Российской Федерации. В рамках исполнительных производств, связанных с нарушениями лесного, охотничьего и рыболовного законодательства, и нелегальными свалками судебными приставами края взысканы миллионы рублей.

– Приставы по личной инициативе приняли участие в двух масштабных экологических акциях – на горе Собер-Баш Северского района и на Фёдоровском гидроузле Красноармейского района, – отметил А.В. Кумиров. – В результате собраны и вывезены сотни мешков с бытовым мусором.

Руководитель Управления подчеркнул, что важной частью жизни приставов является благотворительная деятельность. Несколько раз в год работники Управления сдают кровь в рамках акции «Спасая жизни!». Естественно, это делается по зову сердца, и все полученные средства идут на помощь ребятам из коррекционной школы-интерната для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в станице Березанской Выселковского района края. В течение года приставы несколько раз навещают воспитанников подшефного детского дома и оказывают помощь по мере необходимости.

– К 1 сентября мы проводим акцию «Собери ребёнка в школу!», – добавил главный судебный пристав края. – Для ребят из детского дома собраны канцелярские и спортивные товары, одежда, обувь, рюкзаки.

При всём том служебная нагрузка на работников Управления с каждым годом растет. За 6 месяцев 2016 в среднем на одного судебного пристава-исполнителя в месяц приходилось 392 производства, сейчас – 514.

Завершая общение с журналистами, руководитель Управления отметил, что, несмотря на высокую служебную нагрузку, престиж профессии судебных приставов растет. Лучшее тому свидетельство – уменьшение текучести кадров.

Пресс-конференция прошла в дружеской и доверительной атмосфере и завершилась коллективной фотосессией на память. Уже после окончания официальной части Александр Владимирович заявил о готовности к прямому общению с представителями прессы в любое время. В свою очередь, гости оценили значимость мероприятия и выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.