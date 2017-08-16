«Хрустальные звёздочки» собрались на Чёрном море

Талантливые дети судебных приставов со всей России отправились в Туапсинский район Краснодарского края во Всероссийский детский центр «Орлёнок». До конца августа здесь будет проходить тематическая смена «Хрустальные звёздочки».

Для встречи участников конкурса и членов жюри в лагерь отдыха «Стремительный», известного на всю страну детского центра, откомандирована специалист Управления ФССП России по Краснодарскому краю Екатерина Бурлакова, она лично встретит каждого участника и проследит, чтобы ребята разместились с комфортом. В рамках тематической смены состоится полуфинал Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки», в котором примут участие одаренные дети работников Федеральной службы судебных приставов, МВД России, Росгвардии и иных государственных структур.

Более 100 юных артистов из 30 регионов Российской Федерации посоревнуются за право считаться лучшими в вокальном, танцевальном и исполнительском мастерстве. Сделать непростой выбор предстоит компетентному жюри в состав которого вошли:

Борис Тараканов – профессор, академик, член Президиума Всероссийского хорового общества;

Елена Томилина – член Оргкомитета Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки», заслуженный работник культуры Московской области, член Международного Союза музыкальных деятелей;

Юрий Пузаков – хореограф, лауреат Международного и Всесоюзного конкурсов хореографов, обладатель Высшей награды IV Международного театрального форума «Золотой Витязь»;

Владимир Брилёв – певец, композитор, общественный деятель, радиоведущий «Народного радио», участник телевизионных проектов «Главная сцена», «Х-фактор», «Победитель», обладатель ордена «Чароитовая звезда» «Молодое дарование России», кандидат юридических наук;

Алеся Муреева – директор детского лагеря «Стремительный» ВДЦ «Орленок».

Завершится полуфинал конкурса красочным гала-концертом лауреатов Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки», на котором будут объявлены результаты конкурсного отбора. Победители получат уникальную возможность выступить на одной из главных концертных площадок страны – на сцене Государственного центрального концертного зала «Россия» в Москве.

А 22 августа конкурсанты примут участие в концерте, приуроченном ко Дню Государственного флага Российской Федерации, с участием народного артиста России Олега Газманова, народного артиста России Бедроса Киркорова и популярного певца, автора уникального проекта «Народный Махор» Ярослава Сумишевского, который состоится на сцене Амфитеатра Всероссийского детского центра «Орленок».