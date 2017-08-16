Более 3 тысяч компаний Юга России пользуются «Новой телефонией» от «Ростелекома»

Облачная голосовая связь от «Ростелекома» помогает выстраивать бизнес-коммуникации трём тысячам организаций в ЮФО и СКФО. Виртуальная «телефонная станция» располагается вне офиса и работает на серверах провайдера. «Новая телефония» не требует покупки и установки дорогостоящего оборудования. Доступ к корпоративной сети можно получить из любой точки планеты при наличии доступа в интернет, а междугородные и международные звонки через «облако» обходятся гораздо дешевле.

«Новая телефония» позволяет получить прямой городской номер телефона и номер 8-800, а также внутреннюю телефонную сеть с короткой нумерацией. Услуга включает большой набор дополнительных сервисов: голосовое меню, сценарии обработки звонков, запись телефонных разговоров.

При необходимости заказчик может быстро масштабировать телефонную сеть, подключая дополнительные виртуальные номера или внутренних абонентов. Управлять услугой можно через интернет с помощью доступного и понятного интерфейса. А в случае переезда в другой офис можно «забрать» номер и подключить его на новом месте, что особенно важно при работе с клиентами.

Александр Костиков, директор по корпоративным отношениям Fasten: «Мы давно сотрудничаем с «Ростелекомом», вместе настраивали сложные многоканальные системы, единый номер для всей России, вместе осуществляем техподдержку. «Новая телефония» позволяет вызвать грузовой транспорт во всех городах присутствия этой услуги бренда «Такси Сатурн» круглосуточно по единому номеру. Введение федерального номера для заказа машины стало важным шагом в развитии грузоперевозок. Наша цель — сделать его запоминающимся для всех жителей России. Поэтому нам крайне важен надежный, профессиональный партнер».

Иван Балахонов, генеральный директор ООО «Холодпромстрой-Инжиниринг», г. Астрахань: «Основная деятельность нашей компании – проектирование, монтаж, ремонт и техобслуживание промышленного холодильного и вентиляционного оборудования. А на практике сфера наших услуг еще более широкая и разноплановая. Соответственно, персонал много общается по телефонам с клиентами или поставщиками, а также идет постоянное рабочее взаимодействие между подразделениями фирмы. В ближайшее время будет осуществлён переезд в новый офис. В нём уже имеется подключение к сети интернет, но здание не телефонизировано. Заказав у компании «Ростелеком» услугу «Новая телефония», наша компания избавилась от затрат на прокладку медного кабеля, поскольку наши телефоны теперь будут работать через интернет. Мы очень ценим то, что номера телефонов остались прежними. Опробовав «Новую телефонию» на старом месте, мы остались очень довольны. У данной услуги большой потенциал новых телекоммуникационных сервисов, но при этом можно сохранять и прежние возможности».