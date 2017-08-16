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В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение по пожароопасности

Среда, 16 августа 2017 16:28
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Чрезвычайная пожароопасность из-за жары сохранится в ближайшие два дня в большинстве районов Краснодарского края, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по краю.
«В период с 17 по 19 августа в большинстве районов Краснодарского края сохранится чрезвычайная пожароопасность — пятого класса. В связи с этим ГУ МЧС России по Краснодарскому краю напоминает о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности», — говорится в сообщении ведомства.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить на единый номер пожарных и спасателей — 101, уточняется в релизе.
В настоящее время, по информации «КЦГМС» филиала ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» по Краснодарскому краю, в регионе местами идет кратковременный дождь, температура воздуха достигает 33−35 градусов тепла.

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