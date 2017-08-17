Плановые работы в РЭУ «Таманский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс»

В связи с проведением плановых работ по установке редуктора давления Д-80 на водовыделе пос. За Родину с 09.00 до 17.00 часов 18 августа 2017 года будет прекращена подача воды потребителям пос. За Родину.

ГУП КК «Кубаньводкомплекс» приносит извинения за временные неудобства и просит всех потребителей заблаговременно обеспечить необходимые запасы воды.