В Лабинском районе перед судом предстанет местный житель по обвинению в убийстве мужчины

Лабинским межрайонным следственным отделом СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 63-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве 36-летнего мужчины (ч.1 ст.105 УК РФ).

По версии следствия, в ночь на 17 апреля 2017 года обвиняемый, находясь дома по переулку Тополиному в городе Лабинске, увидел из окна, что незнакомый мужчина ходит вокруг автомобиля его соседа, при этом последний по внешним признакам был в состоянии алкогольного опьянения. В этой связи пенсионер вышел на улицу и предпринял попытку прогнать мужчину, однако, между ними произошел конфликт. Вернувшись домой, он взял из сарая имевшееся у него ружье, и, не выходя из территории двора, произвел из него один выстрел в область живота незнакомца. Осознав противоправность своих действий, злоумышленник попросил супругу вызвать работников скорой медицинской помощи. По приезду медицинская бригада госпитализировала пострадавшего. Однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, потерпевший спустя некоторое время скончался в больнице.

Обвиняемый признал свою вину в инкриминируемом преступлении в полном объеме.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.