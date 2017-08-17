Пайщики АО «Колос» и Петр Стародуб требуют привлечь воронцовских и их покровителей к ответственности

В начале месяца по инициативе заместителя Генпрокурора РФ Андрея Кикотя, прокурора Краснодарского края Сергея Табельского и губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в прокуратуре края состоялась встреча фермеров и сельхозпроизводителей края, чьи права и законные интересы были нарушены, как считали граждане, как органами судебной власти, так и правоохранителями. На встрече подвели промежуточный итог разбору тех жалоб, которые были озвучены руководству прокуратуры 2 мая. Прокуроры проинформировали людей и СМИ, что большинство уголовных дел было возбуждено необоснованно и по требованию надзорных органов было прекращено.

Среди тех, кто подвергся уголовному прессингу, был и руководитель АО «Колос» Николай Стародуб, в отношении которого на протяжении 2016 года было возбуждено сразу два уголовных дела, как теперь оказывается, по исключительно надуманным основаниям. Кто и в каких целях возбуждал эти дела, отдельный разговор.

О перипетиях судьбы как Николая Стародуба, так и пайщиков АО «Колос», столкнувшихся с ОАО «Воронцовское», судебной и правоохранительной машиной, наша газета писала не один раз. К этой теме неоднократно обращался и известный московский адвокат, член Общественной палаты РФ Шота Горгадзе — он представляет интересы более четырехсот пайщиков «Колоса». Именно благодаря юридической поддержке этого известного адвоката и общественного деятеля, судебная машина нехотя отменила свои же необъективные решения.

Как постоянно писали во все инстанции люди, история «Колоса» — это классическая история захвата успешного сельхозпредприятия, который осуществили представители ОАО «Воронцовское» в 2013 году. Эти ребята вместе с динскими чиновниками и юристами, используя заведомо незаконные судебные решения, фактически лишили людей их собственности, и успешное предприятие оказалось на грани банкротства. Людей поразило то, что это всё происходило не в лихие 90-е годы, а уже сейчас, в наши дни, на виду у всех.

В руководстве АО «Колос» не скрывают, что корень всех проблем, с которыми столкнулось предприятие и простые пайщики, лежит в серии незаконных судебных решений, вынесенных судьями Краснодарского краевого суда. «Колос» — градообразующее предприятие станицы Нововеличковской Динского района. Именно благодаря ему, многие годы молодежь имела здесь работу, старики, долгие годы работавшие в колхозе,— надежду, что их не оставят в трудные времена. Но рейдерам не дает покоя крепкое хозяйство: его пытались задушить, растащить, прибрать к рукам по частям. Это им не удалось: предприятие выстояло, продолжает работать, хотя впереди у него еще немало серьезнейших сражений за свое право работать на земле. Но вопрос в другом, говорят люди. Кто дал право, прикрываясь судебными решениями, забирать у людей их собственность? Кто дал право возбуждать уголовные дела, чтобы заставить людей замолчать?

На встрече в прокуратуре края Петр Стародуб говорил высокопоставленным прокурорам, что уголовное преследование было открыто не только в отношении его отца Николая Стародуба, но и в отношении него. Как говорится, полный комплект, устроенный правоохранителями по явному заказу.

Как сами Николай и Петр Стародубы, так и многие пайщики АО «Колос» уверены,

что уголовные дела в отношении них были возбуждены исключительно для устрашения и направлены на то, чтобы заставить замолчать людей, отказаться от дальнейшей борьбы за свои права. Дело зашло так далеко, что скорый на расправу Ленинский районный суд г. Краснодара успел вынести решение о назначении наказания Николаю Стародубу в виде колонии-поселения на один год и шесть месяцев. Это решение было отменено в апелляционной инстанции. Но кто теперь понесет ответственность за страдания человека? Будет ли разбор «полетов» в органах следствия?

Приняв извинения высокопоставленных прокуроров (надо отдать им должное в этом), заместитель руководителя АО «Колос» Петр Стародуб открыто потребовал привлечь к уголовной ответственности чиновников Динского района, которых считает лично ответственными за нанесение ущерба не только «Колосу», но и краю, представив необходимые доказательства в этом. Он письменно указал, что по инициативе Динской администрации была предпринята попытка забрать в муниципальную собственность Дом культуры в станице Нововеличковской, построенный и всегда находившийся на балансе АО (СПК) «Колос». В настоящее время решением арбитражного суда права АО «Колос» на Дом культуры, нарушенные местными властями, восстановлены. Но за время, пока он числился за муниципалитетом, земля, на которой Дом культуры находился, была разделена на несколько участков и быстро передана третьим лицам.

Петр Стародуб рассказал прокурорам, что в 2011 году администрация всё того же Динского района вынесла незаконное постановление о передаче одного из участков, более 15 лет использовавшегося «Колосом», в аренду КФХ Рейн Е. А. Постановление опротестовал прокурор Динского района, и оно, как и следовало, было отменено, но затем всё та же администрация передала участок в аренду, но уже на 49 лет.

«На неоднократные обращения в отношении указанных действий главы МО Динской район прокуратурой как Динского района, так и Краснодарского края действия предприняты не были»,— говорится в заявлении руководства АО «Колос» в Генеральную прокуратуру РФ.

Указал и в своем заявлении прокурорам Петр Стародуб, что следственными органами уже три года не дается правовая оценка действиям ОАО «Воронцовское», постоянно выносятся отказы в возбуждении уголовных дел следственными органами, которые раз за разом отменяет прокуратура.

Несмотря на три года тяжелейшей ситуации, в которой оказалась как семья Стародуба, так и более четырехсот пайщиков «Колос», люди занимали исключительно законную позицию в отстаивании своих прав, они не выходили на митинги и пикеты, не шли тракторными маршами «на Москву», не поддавались на провокации, не раздавали интервью зарубежным информканалам. Позиция людей была предельно ясно заявлена их законным представителем — адвокатом Шотой Горгадзе: свою правоту мы будем доказывать только в суде, а не на митингах, постоянно повторял этот уважаемый человек. Именно об этом люди говорили журналистам федерального канала «Россия-1», которые приехали в «Колос» собирать информацию в отношении конкретных судей крайсуда, поясняя, что митинги — это не их путь. Но также журналистам было пояснено, что людям непонятно, почему Динской районный суд принимал решения в их пользу, а судьи судебной коллегии по административным делам эти решения тут же отменяли и выносили явно незаконные решения, которые только недавно был вынужден отменить президиум крайсуда под неопровержимыми доказательствами, предоставленными адвокатом Горгадзе.

Представители АО «Колос» и пайщики в беседе с корреспондентами нашей газеты не обошли и тему провокационного митинга, который устроили 8 августа в Краснодаре сразу после совещания в прокуратуре края отдельные деятели, прикрываясь какими-то мифическими нарушениями прав отдельных личностей. Странная ситуация: не успев

выйти от прокуроров, организаторы митинга согнали людей в 45-градусную жару. Как оказалось, их свозили автобусами за счет новопокровских и кущевских латифундистов, которые и стояли за митингом. И права на землю этих протестующих никак не были затронуты. В каких целях это было сделано? Только с одной, считает Петр Стародуб: чтобы оказать давление на власть, губернатора, новых прокуроров, показать некую новопокровскую и кущевскую «силу».

Как можно идти на митинг и решать там какие-то вопросы, когда прокурор ЮФО Андрей Кикоть, прокурор Краснодарского края Сергей Табельский и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев открыто заявили, что всегда готовы к диалогу и спокойному обсуждению имеющихся проблем. Тем более сам губернатор постоянно обращает внимание на действия судей, если они выносят необъективные решения. Правильно сказал губернатор, считает Петр Стародуб, что, если кто хочет работать, тот работает, а кто не хочет, тот, очевидно, и делает все, чтобы мутить воду, преследуя свои цели. Видимо, пришло время спросить с тех новопокровских и кущевских организаторов этого митинга, цель которых очевидна: дестабилизация обстановки в крае.

АО Колос» хочет работать и будет работать, кто бы ему в этом ни мешал, считает Петр Стародуб, призвав отдельных ангажированных журналистов, замеченных на митинге 8 августа и распускающих различные фейковые новости о якобы готовящихся покушениях на них, не мутить воду.

Марина ИЛЬЧЕНКО