В Краснодаре осенью частично ограничат движение на улице Новороссийской

В столице Кубани с 5 сентября по 31 декабря 2017-го временно ограничат движение транспорта по ул. Новороссийской.

Как уточнили в пресс-службе администрации Краснодар, речь идет об участке между ул. Северной и ул. им. Шевченко.

Ограничение вводится для выполнения дорожных работ. При этом Департамент транспорта и организации дорожного движения администрации города в период выполнения работ должен будет организовать движение транспорта в объезд данного участков.