В Краснодаре осенью частично ограничат движение на улице Новороссийской

В столице Кубани с 5 сентября по 31 декабря 2017-го временно ограничат движение транспорта по ул. Новороссийской.
Как уточнили в пресс-службе администрации Краснодар, речь идет об участке между ул. Северной и ул. им. Шевченко.
Ограничение вводится для выполнения дорожных работ. При этом Департамент транспорта и организации дорожного движения администрации города в период выполнения работ должен будет организовать движение транспорта в объезд данного участков.
В Краснодаре осенью частично ограничат движение на улице НовороссийскойЧетверг, 17 августа 2017 09:49
- размер шрифта уменьшить размер шрифта увеличить размер шрифта
- Печать
- Эл. почта
В столице Кубани с 5 сентября по 31 декабря 2017-го временно ограничат движение транспорта по ул. Новороссийской.
Ключевые слова