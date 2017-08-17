ЦБ обяжет банки раскрыть объем потерь от хакерских атак

Российские банки с 2018 года будут ежемесячно предоставлять ЦБ экономические показатели инцидентов, связанных с хищениями денежных средств со счетов. А именно суммы, на которые хакеры покушались в отчетный период, объем хищений со счетов клиентов, а также объемы средств, возвращенных гражданам (ранее банки не обязаны были это делать). При этом технические данные, указывающие на причины возникновения инцидентов, будут из отчетов исключены, сообщили «Известиям» в пресс-службе регулятора.

По мнению ЦБ, изменения формы отчетности повысят достоверность предоставляемой информации о кибератаках. Эксперты согласны, что нововведение заставит кредитные организации более ответственно относиться к вопросам информационной безопасности.